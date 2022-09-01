Похолодання та дощі з грозами: якою буде погода в Україні в перший день осені
Перший день осені в Україні не буде спекотним. При цьому частину областей накриють дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, 1 вересня опади очікуються на сході та півдні країни. Дощі з грозами накриють Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області.
На решті території сухо з мінливою хмарністю. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. При цьому у всіх регіонах очікується спад температур.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +10 +12, вдень +19 +23 градуси;
- на заході вночі +9 +14 градусів, а вдень +19 +24;
- у східних областях вночі +17 +19, вдень +25 +27 градусів;
- на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +26 +28;
- у центральних областях вночі +13 +15, вдень +22 +24 градуси.
Погода в Києві
У столиці сьогодні буде суха, але пахмурна погода. Вітер північний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +14, а вдень +21 +23 градуси.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на осінні місяці.
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