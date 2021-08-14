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Похолодание и дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня погода в Украине испортится, но затра ожидается возвращение жары. Дожди будут в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях похолодает. Дожди ожидаются в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму.

На западе днем будет +24+27, а ночью +11+14.

На востоке днем будет +24+27, а ночью +13+15.

На севере прогнозируют днем +24+26, а ночью +11+14.

На юге будет днем +26+29, а ночью +13+17.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +13+15.

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Погода в Украине