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Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні погода в Україні зіпсується, але затра очікується повернення спеки. Дощі будуть в чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

В усіх областях похолодає. Дощі очікуються у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також в окупованому Криму.

На заході вдень буде +24+27, а вночі +11+14.

На сході вдень буде +24+27, а вночі +13+15.

На півночі прогнозують вдень +24+26, а вночі +11+14.

На півдні буде вдень +26+29, а вночі +13+17.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +13+15.

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