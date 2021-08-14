Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні погода в Україні зіпсується, але затра очікується повернення спеки. Дощі будуть в чотирьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
В усіх областях похолодає. Дощі очікуються у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також в окупованому Криму.
На заході вдень буде +24+27, а вночі +11+14.
На сході вдень буде +24+27, а вночі +13+15.
На півночі прогнозують вдень +24+26, а вночі +11+14.
На півдні буде вдень +26+29, а вночі +13+17.
У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +13+15.