ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Похолодание днем и +3 градуса ночью: какой сегодня будет погода

Новина українською →
Воскресенье 05 сентября 2021 10:00
Похолодание днем и +3 градуса ночью: какой сегодня будет погода Фото: в Украине сегодня еще больше похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине сегодня сохранится похолодание. Ночью температура опустится до +3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Температура воздуха в течение дня будет низкой в большинстве областей и будет держаться на уровне +15-17 градусов днем. Ночью опустится до +5-7 градусов.

Темпее будет в южных областях. Там днем прогнозируют +19-21 градус. Ночью там будет +9-11 градусов.

Самой низкой температура будет в Черниговской, Сумской и Ровенской областях. Там ночью столбики термометров опустят до 3 градусов.

Осадков в течение дня не ожидается.

Похолодание днем и +3 градуса ночью: какой сегодня будет погода

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями.

Днем температура будет держаться на уровне +15-17 градусов. Ночью опустится до +6-8.

Похолодание днем и +3 градуса ночью: какой сегодня будет погода

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на ближайшую неделю
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на ближайшую неделю
DAILY
Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели