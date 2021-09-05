Похолодання вдень і +3 градуси вночі: якою сьогодні буде погода
Фото: в Україні сьогодні ще більше похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні утримається похолодання. Вночі температура опуститься до +3 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Температура повітря протягом дня буде низькою у більшості областей і триматиметься на рівні +15-17 градусів вдень. Вночі опуститься до +5-7 градусів.
Темпіше буде у південних областях. Там вдень прогнозують +19-21 градус. Вночі там буде +9-11 градусів.
Найнижчою температура буде у Чернігівській, Сумській та Рівненській областях. Там вночі стовбчики термометрів опустятья до 3 градусів.
Опадів протягом дня не очікується.
Погода в Києві
У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями.
Вдень температура триматиметься на рівні +15-17 градусів. Вночі опуститься до +6-8.