Похолодання вдень і +3 градуси вночі: якою сьогодні буде погода

В Україні сьогодні утримається похолодання. Вночі температура опуститься до +3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Температура повітря протягом дня буде низькою у більшості областей і триматиметься на рівні +15-17 градусів вдень. Вночі опуститься до +5-7 градусів.

Темпіше буде у південних областях. Там вдень прогнозують +19-21 градус. Вночі там буде +9-11 градусів.

Найнижчою температура буде у Чернігівській, Сумській та Рівненській областях. Там вночі стовбчики термометрів опустятья до 3 градусів.

Опадів протягом дня не очікується.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями.

Вдень температура триматиметься на рівні +15-17 градусів. Вночі опуститься до +6-8.