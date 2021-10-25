UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Похолодает до -9. В Украине усилятся морозы: прогноз УкрГидрометцентра

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине усилятся морозы, температура воздуха опустится до -9 градусов. Однако, днем будет солнечная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

На этой неделе территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха опустится.

В ближайшие трое суток ожидается сухая погода. Температура ночью 26-27 октября от +1 до -5, в Карпатах и на крайнем востоке страны до -9 мороза.

28 октября 0+5 тепла, в юго-восточной части 0-6 мороза; днем +8+13 тепла, в четверг в западных и южных областях до +18.

Напомним, после резкого похолодания 26 октября в Украину придет потепление на этой неделе.

Отметим, в ноябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-7 градусов тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине