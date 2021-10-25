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Похолодає до -9. В Україні посиляться морози: прогноз УкрГідрометцентру

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні посиляться морози, температура повітря опуститься до -9 градусів. Втім, вдень буде сонячна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Цей тижня територія України буде знаходитись в полі підвищеного тиску. Попри сонячну погоду, температура повітря опуститься.

У найближчі три доби очікується суха погода. Температура вночі 26-27 жовтня від +1 до -5, в Карпатах і на крайньому сході країни до -9 морозу.

28 жовтня 0+5 тепла, у південно-східній частині 0-6 морозу; вдень +8+13 тепла, в четвер у західних та південних областях до +18.

Нагадаємо, після різкого похолодання 26 жовтня в Україну прийде потепління на цьому тижні.

Зазначимо, у листопаді 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-7 градусів тепла.

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