Похолодає до -9. В Україні посиляться морози: прогноз УкрГідрометцентру

В Україні посиляться морози, температура повітря опуститься до -9 градусів. Втім, вдень буде сонячна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Цей тижня територія України буде знаходитись в полі підвищеного тиску. Попри сонячну погоду, температура повітря опуститься.

У найближчі три доби очікується суха погода. Температура вночі 26-27 жовтня від +1 до -5, в Карпатах і на крайньому сході країни до -9 морозу.

28 жовтня 0+5 тепла, у південно-східній частині 0-6 морозу; вдень +8+13 тепла, в четвер у західних та південних областях до +18.