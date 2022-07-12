Похолодає до +18 і вдарять дощі: прогноз погоди на завтра

У західних і північних областях України 13 липня очікуються сильні дощі. Температура в деяких регіонах опуститься до +18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Так, на заході і півночі України очікуються дощі. Вдень у центральних областях місцями прогнозуються грози. На решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень від +16 до +21. На Закарпатті, півдні та сході країни стовпчик термометра вдень покаже 23-28 градусів з позначкою "плюс".