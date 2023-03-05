Похолодає та місцями сніг: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода в Україні сьогодні, 5 березня дещо погіршиться. Очікується похолодання, місцями шквальний вітер та сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вночі в західних та північних областях пройде невеликий сніг, а вдень в Карпатському регіоні невеликий сніг з дощем.
На решті території без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, а вночі місцями пориви до 15-18 м/с.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, а вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви до 15-18 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть -3 -5, а вдень +1 +3 градуси.
Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня тепла весна.
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