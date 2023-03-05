Похолодает и местами снег: какой сегодня будет погода в Украине

Погода в Украине сегодня, 5 марта несколько ухудшится. Ожидается похолодание, местами шквальный ветер и снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях пройдет небольшой снег, днем в Карпатском регионе небольшой снег с дождем.
На остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с.
Столбики термометров ночью покажут -3 -5, а днем +1+3 градуса.
Напомним, что недавно синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая теплая весна.
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