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Походи в гори небезпечні. Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Фото: українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Погода у Карпатах 27-28 грудня погіршиться, є загроза сходження снігових лавин. Походи в гори у ці дні вкрай небезпечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, 27 грудня на високогір'ї Iвано-Франкiвської області та 27-28 грудня на високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

Крім того, на горі Піп Іван Чорногірський наразі туман, видимість мінімальна.

"Тож будьте обережні та не вирушайте у гори", - наголосили у ДСНС.

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Завтра, 28 грудня, у східних та Сумській областях вночі можливий мокрий сніг. В горах попереджають про ризик сходження лавин.

Зазначається, що вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -2 до +2 вночі й від +6 до +10 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +1 до +4 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +5 до +9 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +1 до +3 вдень.

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