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Поход в горы: спасатели напомнили о регистрации

Автор: Иванна Шовкун

Служба спасения призывает граждан соблюдать правила безопасности при походе в горы. В ГСЧС напомнили о регистрации походов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.

Для безопасности путешественников туристической группе перед выходом в горы необходимо обязательно зарегистрироваться в ближайшем спасательном подразделении.

В ходе регистрации горные спасатели помогут подготовиться к походу, а именно:

  • предоставят необходимую и достоверную информацию о потенциальных опасностях на маршрутах;
  • поделятся данными об актуальных гидро- и метеоусловиях выбранной местности;
  • проконсультируют по безопасному прохождению определенного маршрута;
  • разъяснят правила личной и групповой безопасности;
  • проверят личное снаряжение, средства связи, карты, подбор продуктов питания и медикаментов.

Кроме этого, в случае бедствия регистрация туристических групп сокращает время поиска заблудившихся или пострадавших в незнакомой местности людей.

Напомним, синоптики прогнозировали, что 3 декабря западные регионы Украины накроют снегопады. Северный циклон принес осадки в Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую области.

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