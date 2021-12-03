Поход в горы: спасатели напомнили о регистрации

Служба спасения призывает граждан соблюдать правила безопасности при походе в горы. В ГСЧС напомнили о регистрации походов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.
Для безопасности путешественников туристической группе перед выходом в горы необходимо обязательно зарегистрироваться в ближайшем спасательном подразделении.
В ходе регистрации горные спасатели помогут подготовиться к походу, а именно:
Кроме этого, в случае бедствия регистрация туристических групп сокращает время поиска заблудившихся или пострадавших в незнакомой местности людей.
Напомним, синоптики прогнозировали, что 3 декабря западные регионы Украины накроют снегопады. Северный циклон принес осадки в Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую области.