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Похід у гори: рятувальники нагадали про реєстрацію

Автор: Іванна Шовкун

Служба порятунку закликає громадян дотримуватись правил безпеки під час походу в гори. У ДСНС нагадали про реєстрацію походів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.

Для безпеки мандрівників туристичній групі перед виходом у гори необхідно обов'язково зареєструватися у найближчому рятувальному підрозділі.

Під час реєстрації гірські рятувальники допоможуть підготуватися до походу, а саме:

  • нададуть необхідну та достовірну інформацію про потенційні небезпеки на маршрутах;
  • поділяться даними про актуальні гідро- та метеоумови обраної місцевості;
  • проконсультують із безпечного проходження певного маршруту;
  • роз'яснять правила особистої та групової безпеки;
  • перевірять особисте спорядження, засоби зв'язку, карти, підбір продуктів харчування та медикаментів.

Крім цього, у разі лиха реєстрація туристичних груп скорочує час пошуку людей, що заблукали або постраждали в незнайомій місцевості.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 3 грудня західні регіони України накриють снігопади. Північний циклон приніс опади у Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську області.

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