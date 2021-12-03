Похід у гори: рятувальники нагадали про реєстрацію

Служба порятунку закликає громадян дотримуватись правил безпеки під час походу в гори. У ДСНС нагадали про реєстрацію походів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.
Для безпеки мандрівників туристичній групі перед виходом у гори необхідно обов'язково зареєструватися у найближчому рятувальному підрозділі.
Під час реєстрації гірські рятувальники допоможуть підготуватися до походу, а саме:
Крім цього, у разі лиха реєстрація туристичних груп скорочує час пошуку людей, що заблукали або постраждали в незнайомій місцевості.
Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 3 грудня західні регіони України накриють снігопади. Північний циклон приніс опади у Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську області.