Похитили дочь депутата и требовали полмиллиона долларов. СБУ задержала преступную группу

По информации правоохранителей, организатором "схемы" оказался мужчина, который сейчас находится за решеткой за совершение умышленного убийства с особой жестокостью, до приговора суда он находится в Киевском СИЗО.

Однако он разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета.

Так, мужчина нашел исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Сам же "выкуп" за дочь депутата составлял 470 тысяч долларов, указанные средства должны были быть перечислены на электронный кошелек биткоинами.

Известно, что злоумышленникам удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями - угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

Для так называемой передачи информации преступники использовали исключительно через Телеграм-канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет", однако правоохранителям удалось установить их.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

Подозреваемым избраны меры пресечения.