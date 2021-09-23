Викрали доньку депутата та вимагали півмільйона доларів. СБУ затримала злочинну групу

За інформацією правоохоронців, організатором "схеми" виявився чоловік, який наразі перебуває за ґратами за вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю, тож до вироку суду він знаходиться у Київському СІЗО.

Однак він розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради.

Так, чоловік знайшов виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

Сам же "викуп" за доньку депутата становив 470 тисяч доларів, вказані кошти мали бути перераховані на електронний гаманець біткоїнами.

Відомо, що зловмисникам вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками - погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини.

Для так званої передачі інформації злочинці використовували виключно через Телеграм-канал або приховану інтернет-мережу "Даркнет", проте правоохоронцям вдалося встановити їх.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи.