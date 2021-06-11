Похитили данные 100 тысяч клиентов банка и требовали выкуп: в Кривом Роге задержали хакеров
Киберполиция уличила двух жителей Кривого Рога во взломе базы данных клиентов банка. Они требовали выкуп для восстановления доступа.
Злоумышленники вмешались во внутреннюю систему одного из украинских банков и завладели базой с конфиденциальными данными более 100 тысяч клиентов.
Преступление совершили двое местных жителей в возрасте 19 и 22 года. Они нашли уязвимость во внутренней системе банковского учреждения. После чего несанкционированно получили доступ к базе с персональными данными более 100 тысяч клиентов банка.
В частности, там содержались фотографии граждан с паспортами, их анкеты, где указывались сведения о месте работы, адрес проживания, а также данные о банковских счетах.
За нераспространение похищенной базы данных фигуранты требовали от банка "выкуп" в размере 100 тысяч гривен.
В домах злоумышленников правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, на которой хранились похищенные сведения, а также мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Изъятое направили на проведение экспертиз.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.
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