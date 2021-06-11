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Похитили данные 100 тысяч клиентов банка и требовали выкуп: в Кривом Роге задержали хакеров

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Пятница 11 июня 2021 15:49
Похитили данные 100 тысяч клиентов банка и требовали выкуп: в Кривом Роге задержали хакеров Фото: хакеры украли данные 100 тысяч клиентов украинского банка (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Киберполиция уличила двух жителей Кривого Рога во взломе базы данных клиентов банка. Они требовали выкуп для восстановления доступа.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Злоумышленники вмешались во внутреннюю систему одного из украинских банков и завладели базой с конфиденциальными данными более 100 тысяч клиентов.

Преступление совершили двое местных жителей в возрасте 19 и 22 года. Они нашли уязвимость во внутренней системе банковского учреждения. После чего несанкционированно получили доступ к базе с персональными данными более 100 тысяч клиентов банка.

В частности, там содержались фотографии граждан с паспортами, их анкеты, где указывались сведения о месте работы, адрес проживания, а также данные о банковских счетах.

За нераспространение похищенной базы данных фигуранты требовали от банка "выкуп" в размере 100 тысяч гривен.

В домах злоумышленников правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, на которой хранились похищенные сведения, а также мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Изъятое направили на проведение экспертиз.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее киберполиция Украины предупредила о массированной атаке "вируса" на госучреждения и частные компании.

Напомним, ранее в киберполиции рассказали о работу мошенников из тюрем. Там они создают фейковые интернет-магазины и продают вымышленные товары.

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