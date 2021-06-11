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Викрали дані 100 тисяч клієнтів банку та вимагали викуп: у Кривому Розі затримали хакерів

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П'ятниця 11 червня 2021 15:49
Викрали дані 100 тисяч клієнтів банку та вимагали викуп: у Кривому Розі затримали хакерів Фото: хакери викрали дані 100 тисяч клієнтів українського банку (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Кіберполіція викрила двох жителів Кривого Рогу у зламі бази даних клієнтів банку. Вони вимагали викуп для відновлення доступу.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зловмисники втрутилися у внутрішню систему одного з українських банків та заволоділи базою із конфіденційними даними понад 100 тисяч клієнтів.

Злочив вчинили двоє місцевих жителів віком 19 та 22 роки. Вони знайшли вразливість у внутрішній системі банківської установи. Після чого - несанкціоновано отримали доступ до бази із персональними даними понад 100 тисяч клієнтів банку.

Зокрема, там містилися фотографії громадян із паспортами, їхні анкети, де зазначалися відомості про місце роботи, адресу проживання, а також дані про банківські рахунки.

За нерозповсюдження викраденої бази даних фігуранти вимагали від банку "викуп" у розмірі 100 тисяч гривень.

В оселях зловмисників правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, на якій зберігалися викрадені відомості, а також мобільні телефони, банківські картки та "чорнові" записи. Вилучене направлено на проведення експертиз.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

Раніше кіберполіція України попередила про масовану атаку "вірусу" на держустанови та приватні компанії.

Нагадаємо, раніше в кіберполіції розповіли про роботу шахраїв з в'язниць. Там вони створюють фейкові інтернет-магазини і продають вигадані товари.

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