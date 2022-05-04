UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Похитили 17 иностранцев. Лидера банды с Гаити поймали и экстрадировали в США

Флаг Гаити (Фото: rankflags.com)
Автор: Константин Широкун

Полиция Гаити сообщила, что лидер банды 400 Mawozo, которая в прошлом году похитила группу миссионеров из США и Канады, был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Банда 400 Mawozo обрела мировую популярность в октябре, похитив 17 миссионеров, которых удерживали под стражей в течение двух месяцев. В последние недели мафия столкнулась с конкурирующей бандой в перестрелках, в результате которых тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

"Жермин Джоли был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки во вторник, 3 мая 2022 года, на борту специального самолета ФБР после запроса о судебной помощи, направленного судебными органами США", — говорится в сообщении Национальной полиции Гаити.

Джоли в США обвиняют в контрабанде оружия и похищении американских граждан. После июльского убийства президента Жовенеля Моиса банды Гаити стали сильнее, и значительная часть столицы и большая часть сельской местности больше не контролируются властями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки