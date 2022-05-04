RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Викрали 17 іноземців. Лідера банди з Гаїті спіймали і екстрадували в США

Прапор Гаїті (Фото: rankflags.com)
Автор: Константин Широкун

Поліція Гаїті повідомила, що лідер банди 400 Mawozo, яка минулого року викрала групу місіонерів з США і Канади, був екстрадований до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Банда 400 Mawozo здобула світову популярність у жовтні, викравши 17 місіонерів, яких утримували під вартою протягом двох місяців. В останні тижні мафія зіткнулася з конкуруючою бандою в перестрілках, в результаті яких тисячі людей були змушені покинути свої будинки.

"Жермін Джолі був екстрадований до Сполучених Штатів Америки у вівторок, 3 травня 2022 року, на борту спеціального літака ФБР після запиту про судову допомогу, спрямованого судовими органами США", — йдеться в повідомленні Національної поліції Гаїті.

Джолі в США звинувачують у контрабанді зброї та викраденні американських громадян. Після липневого вбивства президента Жовенеля Мойса банди Гаїті стали сильнішими, і значна частина столиці й велика частина сільської місцевості більше не контролюються владою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки