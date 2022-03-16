Викраденого сьогодні мера Скадовська вже відпустили

Російські окупанти відпустили міського голову Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва. Сьогодні стало відомо про його викрадення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"З нами поспілкувалися, вже мене відпустили, все добре. Також обіцяли відпустити і решту людей, з якими спілкуються. Прошу заспокоїтися, нічого нам зараз не загрожує", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про викрадення Яковлєва та його заступника прямо з будівлі міської ради. Жителі Скадовська вийшли на протест з вимогою звільнити представників міської влади.

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