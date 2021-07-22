К похищению Чауса причастны государственные учреждения Украины, - генпрокурор Молдовы
Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло убежден в том, что к похищению бывшего судьи Николая Чауса причастны государственные учреждения Украины. Сейчас страна уже направила украинской стороне несколько запросов и ожидает ответа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Unimedia.
"Я могу сказать вам, что к этому были привлечены государственные учреждения. Мы установили лиц, которые принимали участие в деле Чауса", - отметил Стояногло.
Как отметил генеральный прокурор, Молдова идентифицировала людей, прибывших из Украины для похищения экс-судьи. На данный момент страна направила несколько запросов нашей стороне для установления судебно-искового прошения и ожидает ответа.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о похищение бывшего украинского судди Николая Чауса неизвестными лицами.