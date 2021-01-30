Похищения и разбои: в Киевской области сотрудник СБУ организовал банду с полицейскими

В Киевской области разоблачили и задержали банду, в которой состояли оперативники полиции. Ее организовал подполковник СБУ.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным следствия, в группировке были семь человек, двое из которых являлись сотрудниками оперативных подразделений. Банда занималась похищениями с целью получения выкупа, разбойными нападениями с применениям насилия. Целью ее деятельности было обогащение участников группировки.

У каждого из членов банды были определенные функции в рамках изначально разработанной схемы работы.

В ходе следствия задокументированы 11 преступлений, а убытки гражданам оцениваются в 5 миллионов гривен.

Фигурантам предъявлены обвинения в бандитизме, незаконном лишении свободы или похищении людей, вымогательстве, разбое, незаконном поведении с оружием. Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области задержали работника главного управления Нацполиции и инспектора управления патрульной полиции, а также двух их сообщников. Задержанных подозревают в краже магистральных кабелей "Укртелекома" и Госспецсвязи.