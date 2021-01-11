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Воровали кабели: в Харьковской области двум полицейским грозит 6 лет тюрьмы

Харьковская область, Понедельник 11 января 2021 18:26
Воровали кабели: в Харьковской области двум полицейским грозит 6 лет тюрьмы
Фото: автомобиль с ворованными кабелями (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области задержали работника главного управления Нацполиции и инспектора управления патрульной полиции, а также двух их сообщников. Задержанных подозревают в краже магистральных кабелей "Укртелекома" и Госспецсвязи.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Правоохранителей и их сообщников задержали 8 января после того, как они проникли в хранилище, где размещались магистральные кабельные линии связи. Они срезали кабели, смотали их в шесть бухт и положили в багажник автомобиля.

"Во время обысков обнаружены и изъяты схемы местности, специальные инструменты, кабели связи. Общая сумма ущерба будет установлена после проведения ряда соответствующих экспертиз", - заявили в ГБР.

Задержанным уже сообщили о подозрении в тайном похищении чужого имущества по предварительному сговору - часть 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 6 лет пребывания за решеткой.

Напомним, в прошлом году в Украине приняли закон об ужесточении наказания за кражу кабелей. За совершение данного преступления предусмотрели наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Новости Украины Общество ХарьковполициякражаГБР

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