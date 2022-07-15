Похищение украинского зерна. Двум капитанам российских кораблей объявили подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Речь идет о капитанах кораблей "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев", которые ходят под флагами РФ. Под их руководством незаконно вывозят награбленное украинское зерно в третьи страны.

Кроме того, капитаны этих судов периодически выключали Автоматическую идентификационную систему "AIS" и вносили в нее неправдивые данные о курсе кораблей, которые якобы шли в порты России, а не во временно оккупированный Крым.

Российским капитанам объявили подозрение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории полуострова Крым).