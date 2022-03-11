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Похищение мэра Мелитополя Федорова: появилось видеоподтверждение

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Мелитополь, Пятница 11 марта 2022 18:36
Похищение мэра Мелитополя Федорова: появилось видеоподтверждение Скриншот: мэр Мелитополя Иван Федоров
Автор: Светлана Мащенко

Появилось видеоподтверждение похищения мэра Мелитополя Ивана Федорова, которое произошло в пятницу, 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кирилла Тимошенко, заместителя председателя ОП.

Предварительно известно, что Федоров был похищен из-за отказа сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову.

Его задержали враги в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

На кадрах видно, что группа военных выводит из здание человека. Вероятно, Ивана Федорова.

Напомним, что Мелитополь остается заблокированным, в городе гуманитарный кризис.

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