UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Похищение мэра Херсона: стало известно, кто исполняет обязанности городского главы

Фото: обязанности мэра Херсона сейчас исполняет секретарь горсовета (khersonci)
Автор: Наталья Юрченко

После похищения оккупантами мэра Херсона Игоря Колыхаева его обязанности исполняет секретарь городского совета Галина Луговая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Суспільному".

Луговая рассказала, что находится не в Херсоне, однако работает дистанционно и координирует работу горсовета. Чиновники общаются через электронную почту, по телефону и видеосвязи.

"У меня просто не было выбора. Городского головы нет уже более недели, а коммунальные службы, учреждения должны работать. Только так можно обеспечить организацию их работы", - сказала секретарь.

По ее словам, несмотря на оккупацию города, местные власти работают. В частности, одной из главных задач остается обеспечение выплат заработной платы.

"У нас сейчас самое главное есть выплата заработной платы работников учебных заведений. По образованию мне звонят и учителя, и директора школ. Они не получили заработную плату. Сейчас мой шаг - это я еду в казначейство, чтобы понять в чем проблема, где зависли средства", - объяснила Луговая.

Напомним, о похищении мэра Херсона Игоря Колыхаева стало известно 28 июня. Оккупанты вывезли его в неизвестном направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон