Похищение мэра Херсона: стало известно, кто исполняет обязанности городского главы

После похищения оккупантами мэра Херсона Игоря Колыхаева его обязанности исполняет секретарь городского совета Галина Луговая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Суспільному".
Луговая рассказала, что находится не в Херсоне, однако работает дистанционно и координирует работу горсовета. Чиновники общаются через электронную почту, по телефону и видеосвязи.
"У меня просто не было выбора. Городского головы нет уже более недели, а коммунальные службы, учреждения должны работать. Только так можно обеспечить организацию их работы", - сказала секретарь.
По ее словам, несмотря на оккупацию города, местные власти работают. В частности, одной из главных задач остается обеспечение выплат заработной платы.
"У нас сейчас самое главное есть выплата заработной платы работников учебных заведений. По образованию мне звонят и учителя, и директора школ. Они не получили заработную плату. Сейчас мой шаг - это я еду в казначейство, чтобы понять в чем проблема, где зависли средства", - объяснила Луговая.
Напомним, о похищении мэра Херсона Игоря Колыхаева стало известно 28 июня. Оккупанты вывезли его в неизвестном направлении.
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