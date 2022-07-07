Похищение мэра Херсона: стало известно, кто исполняет обязанности городского главы

Луговая рассказала, что находится не в Херсоне, однако работает дистанционно и координирует работу горсовета. Чиновники общаются через электронную почту, по телефону и видеосвязи.

"У меня просто не было выбора. Городского головы нет уже более недели, а коммунальные службы, учреждения должны работать. Только так можно обеспечить организацию их работы", - сказала секретарь.

По ее словам, несмотря на оккупацию города, местные власти работают. В частности, одной из главных задач остается обеспечение выплат заработной платы.

"У нас сейчас самое главное есть выплата заработной платы работников учебных заведений. По образованию мне звонят и учителя, и директора школ. Они не получили заработную плату. Сейчас мой шаг - это я еду в казначейство, чтобы понять в чем проблема, где зависли средства", - объяснила Луговая.