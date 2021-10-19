Похищение американцев в Гаити: банда требует 17 млн долларов

Банда, похитившая группу из 17 американских и канадских миссионеров в Гаити, потребовала по 1 млн долларов за их освобождение. Миссионеры были похищены в Гаити бандой 400 Mawozo в субботу после посещения детского дома в Круа-де-Буке, северо-восточном пригороде столицы Порт-о-Пренса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Министр юстиции Гаити Лист Квител сообщил, что похитители потребовали за освобождение группы в общей сложности 17 млн долларов и что их держат в месте, расположенном за пределами пригорода.

Миссионеры связаны с организацией Christian Aid Ministries, расположенной в Огайо, которая утверждает, что похищенная группа состоит из пяти мужчин, семи женщин и пяти детей.

Глава Минюста заявил, что похитители впервые позвонили сотрудникам Christian Aid Ministries в Гаити в субботу, назвав свои требования выкупа на момент звонка. С тех пор между похитителями и миссионерской группой состоялось несколько звонков.

По его словам, переговорщики из гаитянской полиции и ФБР консультируют миссионерскую группу о том, как действовать дальше, и что переговоры продолжаются.

Глава Минюста Гаити добавил, что агенты ФБР находятся на Гаити и помогают в расследовании, но не ведут переговоры и не общаются напрямую с похитителями.

"ФБР является частью скоординированных усилий правительства США по доставке американцев в безопасное место. По оперативным соображениям в настоящее время никакой дополнительной информации нет", - сообщил представитель ФБР.