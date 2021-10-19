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Викрадення американців в Гаїті: банда вимагає 17 млн доларів

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Вівторок 19 жовтня 2021 18:22
Викрадення американців в Гаїті: банда вимагає 17 млн доларів Фото: за викрадених в Гаїті місіонерів вимагають 17 млн доларів (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Банда, яка викрала групу з 17 американських і канадських місіонерів в Гаїті, зажадала по 1 млн доларів за їх звільнення. Місіонери були викрадені в Гаїті бандою 400 Mawozo в суботу після відвідування дитячого будинку в Круа-де-Буку, північно-східному передмісті столиці Порт-О-Пренса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Міністр юстиції Гаїті Ліст Квітел повідомив, що викрадачі зажадали за звільнення групи в цілому 17 млн доларів і що їх тримають в місці, розташованому за межами передмістя.

Місіонери пов'язані з організацією Christian Aid Ministries, розташованою в Огайо, яка стверджує, що викрадена група складається з п'яти чоловіків, семи жінок і п'яти дітей.

Глава Мін'юсту заявив, що викрадачі вперше подзвонили співробітникам Christian Aid Ministries в Гаїті в суботу, назвавши свої вимоги викупу на момент дзвінка. З тих пір між викрадачами і місіонерською групою відбулося кілька дзвінків.

За його словами, переговорники з гаїтянської поліції і ФБР консультують місіонерську групу про те, як діяти далі, і що переговори тривають.

Глава Мін'юсту Гаїті додав, що агенти ФБР знаходяться на Гаїті і допомагають у розслідуванні, але не ведуть переговори і не спілкуються безпосередньо з викрадачами.

"ФБР є частиною скоординованих зусиль уряду США з доставки американців в безпечне місце. З оперативних міркувань в даний час ніякої додаткової інформації немає", - повідомив представник ФБР.

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