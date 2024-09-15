Погрози Путіна не діють, союзники не повинні піддаватися на них, - глава МЗС

"Погрози Путіна не діють. Союзники України не повинні піддаватися на них. Навесні 2022 року він попереджав про нечувані наслідки, якщо Захід надасть Україні зброю для оборони. Зброю надали. Путін нічого не зробив. Подібна риторика повторювалася багато разів протягом останніх років", - зазначив глава МЗС.

Сибіга нагадав, що Путін погрожував наслідками розширення НАТО, коли до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція, а також коли Україна отримала винищувачі F-16. Проте диктатор нічого не зміг зробити.

"Щоразу, коли Путін стикається із силою, він відступає і знаходить способи пояснити це своїм людям", - зазначив міністр.

На думку глави МЗС, у відповідь на погрози Путіна союзники повинні посилити підтримку України, зняти обмеження на використання зброї, посилити повітряний щит, економічну та енергетичну стійкість України.

"Страх і зволікання - це смерті та кризи. Щоб відновити мир, потрібна сміливість, а не страх", - додав Сибіга.