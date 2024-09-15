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Угрозы Путина не действуют, союзники не должны поддаваться им, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Угрозы российского диктатора Владимира Путина не действуют. Союзники Украины не должны поддаваться им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига в X (Twitter).

"Угрозы Путина не действуют. Союзники Украины не должны поддаваться им. Весной 2022 года он предупреждал о неслыханных последствиях, если Запад предоставит Украине оружие для обороны. Оружие предоставили. Путин ничего не сделал. Подобная риторика повторялась много раз в последние годы", - отметил глава МИД.

Сибига напомнил, что Путин угрожал последствиями расширения НАТО, когда к Альянсу присоединились Финляндия и Швеция, а также когда Украина получила истребители F-16. Однако диктатор ничего не смог поделать.

"Каждый раз, когда Путин сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим людям", - отметил министр.

По мнению главы МИД, в ответ на угрозы Путина союзники должны усилить поддержку Украины, снять ограничения на использование оружия, усилить воздушный щит, экономическую и энергетическую устойчивость Украины.

"Страх и промедление - это смерти и кризисы. Чтобы восстановить мир, нужна смелость, а не страх", - добавил Сибига.

 

Угрозы Путина

Российский диктатор Владимир Путин в комментарии пропагандистам прокомментировал возможное снятие ограничений с Украины на удары дальнобойным оружием по территории РФ. Он заявил, что такое решение может вовлечь НАТО в войну России против Украины.

В Британии и Белом доме ответили на угрозы Путина и напомнили, что именно Россия начала войну.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что запугивания Путина свидетельствуют о страхе россиян. Он призвал союзников не ограничивать Украину в использовании оружия.

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