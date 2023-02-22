Погрожували катівнями. У Херсонській області затримали ще 4 організаторів "референдуму"

Колаборантів затримали у ході стабілізаційних заходів на звільненій частині Херсонській області. Ними виявились місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом та отримали "посади" в окупаційних адміністраціях.

Їх призначити до складу створених окупантами "дільничних виборчих комісій". Вони повинні були сфабрикувати результати фейкового "референдуму".

Колаборанти з озброєним конвоєм обходили оселі українців та вимагали надати персональні дані. Людей змушували приходити на "виборчі дільниці". У разі відмови - застосовували психологічний тиск та погрожували насильством, а також ув’язненням до російських катівень.

Після звільнення зрадники намагалися "загубитися" серед місцевих. Проте СБУ викрила їх. Зловмисникам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Фото: СБУ затримала 4 організаторів "референдуму" у Херсонській області (ssu.gov.ua)