Угрожали пыточними. В Херсонской области задержали еще 4 организаторов "референдума"

Коллаборантов задержали в ходе стабилизационных мер на освобожденной части Херсонской области. Ими оказались местные жители, которые в начале полномасштабного вторжения добровольно пошли на сотрудничество с врагом и получили "должности" в оккупационных администрациях.

Их назначить в состав созданных оккупантами "участковых избирательных комиссий". Они должны были сфабриковать результаты фейкового "референдума".

Коллабранты с вооруженным конвоем обходили дома украинцев и требовали предоставить персональные данные. Людей заставляли приходить на "избирательные участки". В случае отказа - применяли психологическое давление и угрожали насилием, а также заключением в российские пыточные.

После освобождения предатели пытались "затеряться" среди местных. Однако СБУ разоблачила их. Злоумышленникам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Фото: СБУ задержала 4 организаторов "референдума" в Херсонской области (ssu.gov.ua)