Погроми, зупинка транспорту та комендантська година. Всі подробиці протестів у Франції

Що сталося

Причиною масштабних протестів став інцидент, який відбувся в передмісті Парижа, Нантері, зранку 27 червня. Співробітник поліції застрелив 17-річного юнака алжирського походження на ім'я Наель, коли той перебував за кермом автомобіля.

У поліції спочатку заявили, що водій порушив правила дорожнього руху та не відреагував на вимоги правоохоронців зупинитися. Нібито він наїхав на поліцейського, через що той вистрілив у юнака.

Однак, за повідомленням France 24, незабаром у мережі поширився відеозапис, на кадрах якого двоє поліцейських фактично стоять поряд з машиною, що зупинилася, а один з них направляє зброю на водія. Також на відео було чути голос, який каже: "Ви отримаєте кулю в голову".

У наступні дні протести поширилися Францією. Вони супроводжуються підпалами та мародерством.

У Страсбурзі мітингувальники розгромили магазин Apple та фактично паралізували центр міста.

Через зіткнення молоді з поліцією було оголошено евакуацію в популярному туристичному районі Марселя Старий Порт.

У містах Лілль, Тулуза, Ам'єн, Діжон палили автомобілі та автобуси, громили магазини та банки. Так, протягом ночі на 30 червня було знищено 12 автобусів у депо в Обервіллі, на півночі Парижа.

У центрі Парижа мародери вдерлися до взуттєвого магазину Nike, 14 людей було заарештовано. Ще 16 осіб затримали з вкраденими предметами після того, як вітрини магазинів були розбиті на торговій вулиці rue de Rivoli.

Наслідки заворушень

Міста Клямар, Медон, Неї-сюр-Марн, Савіні-ле-Тампль та Денен оголосили комендантську годину.

Через заворушення туристи масово скасовують бронювання в готелях. У ряді міст у вечірній час зупинили роботу громадського транспорту. Так, Париж зупинятиме автобуси та трамваї щодня з 21:00, а Марсель з 19:00.

Також за рішенням влади, скасували ярмарки та урочисті вечори з нагоди закінчення навчального року в Іль-де-Франс, скасовано фестиваль Fnac Live та концерт Мілен Фармер.

Мер Сен-Дені закликав закрити магазини в місті з 22:00 30 червня до 05:00 5 липня.

Фото: під час протестів затримали понад 800 людей (twitter.com/prefpolice)

За заявою міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена, вночі 30 червня по країні було заарештовано 875 осіб. Цей показник більш ніж чотири рази перевищує показник попередньої ночі. При цьому більшості заарештованих було від 14 до 18 років.

За даними Єлисейського палацу, загалом від погромів постраждали 492 будівлі, спалено 2000 автомобілів. Постраждало близько 249 поліцейських та жандармів.

Реакція влади

Президент Еммануель Макрон заявив, що шокований трагедією, яка "сколихнула всю націю".

Він засудив "нез'ясовний" і "непробачний" вчинок поліцейського, який вбив 17-річного підлітка. "Ніщо не виправдовує смерть молодої людини", - наголосив Макрон.

Водночас у зв'язку з масовими заворушеннями глава держави зазначив, що "насильство проти поліцейських дільниць, шкіл, мерій, проти Республіки - невиправдане".

30 червня він перервав поїздку до Брюсселя на саміт ЄС і скликав антикризову нараду. Макрон закликав батьків не пускати підлітків на вулиці, заявивши, що деякі молоді люди копіюють жорстокі відеоігри, які їх "сп'янили".

Президент додав, що МВС мобілізує "додаткові сили" для боротьби з насильницькими протестами.

Як повідомила прем'єр-міністр Елізабет Борн, французька жандармерія використовуватиме бронетехніку для придушення заворушень. Близько 40 тисяч поліцейських і жандармів та елітні військові підрозділи розгорнуті в декількох містах.

Також Борн відзначила, що влада розглядає всі варіанти відновлення порядку в країні, проте поки що не йдеться про запровадження надзвичайного стану.

При цьому опозиційні сили закликають до радикальних дій. Колишній кандидат у президенти Жан-Люк Меланшон говорить про необхідність повної реформи поліції.

Лідер Зеленої партії Марін Тондельє заявила, що поліція просто вбила 17-річну дитину серед білого дня. "Складається враження, що наша поліція стає схожою на американську", - сказала Тондельє.

Екскандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен закликала запровадити комендантську годину в окремих містах і, якщо ситуація збережеться чи погіршиться, - оголосити надзвичайний стан.