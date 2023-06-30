Погромы, остановка транспорта и комендантский час. Все подробности протестов во Франции

Что произошло

Причиной масштабных протестов стал инцидент, который произошел в предместье Парижа, Нантере, утро 27 июня. Сотрудник полиции застрелил 17-летнего юношу алжирского происхождения по имени Наэль, когда тот находился за рулем автомобиля.

В полиции вначале заявили, что водитель нарушил правила дорожного движения и не отреагировал на требования правоохранителей остановиться. Якобы он наехал на полицейского, из-за чего тот выстрелив в юношу.

Однако, по сообщению France 24, вскоре в сети распространилось видеозапись, на кадрах которой

От полученных ранений водитель скончался на месте. Полицейского, который выстрелил в подростка, взяли под стражу по обвинению в преднамеренном убийстве.

Волна протестов

Инцидент вызвал давние жалобы на насилие и системный расизм в правоохранительных органах со стороны правозащитных групп и в малообеспеченных, смешанных в расовом отношении пригородах вокруг крупных городов Франции.

Беспорядки вспыхнули непосредственно в день инцидента в Нантере. Люди, возмущенные действиями правоохранителей, собрались акцию под полицейсикм управлением.

Они развели костры, подожгли несколько десятков автомобилей, разрушали автобусные остановки и бросали петарды в полицию. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и распылительные гранаты.

В последующие дни протесты распространились по Франции. Они сопровождаются поджогами и мародерством.

В Страсбурге митингующие разгромили магазин Apple и фактически парализовали центр города.

Из-за столкновений молодежи с полицией была объявлена эвакуация в популярном туристическом районе Марселя Старый Порт.

В городах Лилль, Тулуза, Амьен, Дижон жгли автомобили и автобусы, громили магазины и банки. Так, в течение ночи на 30 июня было уничтожено 12 автобусов в депо в Обервилье, на севере Парижа.

В центре Парижа был взломан обувной магазин Nike, 14 человек были арестованы. Еще 16 человек были задержаны с украденными предметами после того, как витрины магазинов были разбиты на торговой улице rue de Rivoli.

Последствия беспорядков

Города Клямар, Медон, Неи-сюр-Марн, Савини-ле-Тампль и Денен объявили комендантский час.

Из-за беспорядков туристы массово отменяют бронирования в отелях. В ряде городов в вечернее время остановили работу общественного транспорта. Так,

Также по решению властей, отменили ярмарки и торжественные вечера по случаю окончания учебного года в Иль-де-Франс, отменен фестиваль

Фото: в ходе протестов задержали более 800 человек (twitter.com/prefpolice)

По заявлению

около 249 полицейских и жандармов.

Реакция властей

Президент Эммануэль Макрон заявил, что шокирован трагедией, которая "всколыхнула всю нацию".

Он подростка.

30 июня он прервал поездку в Брюссель на саммит ЕС и созвал антикризисное совещание. Макрон призвал родителей не пускать подростков на улицы, заявив, что некоторые молодые люди копируют жестокие видеоигры, которые их "опьянили".

Президент добавил, что МВД мобилизует "дополнительные средства" для борьбы с насильственными протестами.

Как сообщила премьер Элизабет Борн, французская жандармерия будет использовать бронетехнику для подавления беспорядков.

Также Борн отметила, что власти рассматривают все варианты восстановления порядка в стране, однако пока речь не идет о введении чрезвычайного положения.

При этом оппозиционные силы призывают к радикальным действиям. Бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон говорит о необходимости полной реформы полиции.

Лидер Зеленой партии Марин Тонделье заявила, что полиция просто убила 17-летнего ребенка средь бела дня. "Создается впечатление, что наша полиция становится похожей на американскую", - сказала Тонделье.