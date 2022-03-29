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В Погранслужбе рассказали, сколько украинцев вернулось в страну с начала вторжения России

Пограничный переход (Фото: postupai.com)
Автор: Константин Широкун

С начала полномасштабного вторжения России, в Украину вернулось более 510 тысяч человек. Из всех вернувшихся более трех четвертей – мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Всего с 24 февраля на въезд проследовало более 510 тысяч граждан Украины, большую часть из них, примерно 75-80%, составляют мужчины", - сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Ранее пограничная служба сообщала, что с 24 февраля по 24 марта как на въезд, так и на выезд из Украины, границу Украины пересекли 3,2 миллиона человек.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Беженцы