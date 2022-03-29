RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У прикордонній службі розповіли, скільки українців повернулося в країну з початку вторгнення Росії

Прикордонний перехід (Фото: postupai.com)
Автор: Константин Широкун

З початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україну повернулося понад 510 тисяч осіб. З усіх повернулися більше ніж три чверті - чоловіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Всього з 24 лютого на в'їзд проїхали понад 510 тисяч громадян України, більшу частину з них, приблизно 75-80%, складають чоловіки", - сказав спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Раніше прикордонна служба повідомляла, що з 24 лютого по 24 березня як на в'їзд, так і на виїзд з України, кордон України перетнули 3,2 мільйона осіб.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці