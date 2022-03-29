У прикордонній службі розповіли, скільки українців повернулося в країну з початку вторгнення Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україну повернулося понад 510 тисяч осіб. З усіх повернулися більше ніж три чверті - чоловіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Всього з 24 лютого на в'їзд проїхали понад 510 тисяч громадян України, більшу частину з них, приблизно 75-80%, складають чоловіки", - сказав спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Раніше прикордонна служба повідомляла, що з 24 лютого по 24 березня як на в'їзд, так і на виїзд з України, кордон України перетнули 3,2 мільйона осіб.
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