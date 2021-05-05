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В Погранслужбе опровергли все заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины

Автор: РБК-Украина

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отреагировал на заявления Александра Лукашенко о поставках оружия, техники, а также переправке "боевиков" из Украины. Вся эта информация ничем не подтверждена.

Такое заявление Дейнеко сделал в интервью "РБК-Украина".

Глава Погранслужбы отметил, что Лукашенко "минимум" три раза за последние два года заявлял, что в Беларусь с территории Украины незаконно попадает оружие.

"Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави – главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимание", - сказал Дейнеко.

Он добавил, что охрана границы на белорусском участке усилена, но я угроз на данный момент там нет.

Ранее в МИД Украины отметили, что заявления Александра Лукашенко о перевозке оружия "террористами" через Украину не соответствуют действительности.

Напомним, в декабре 2020 года Лукашенко заявил о задержании якобы группы "террористов", которая везла тонны оружия через территорию Украины.

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