В Погранслужбе опровергли все заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отреагировал на заявления Александра Лукашенко о поставках оружия, техники, а также переправке "боевиков" из Украины. Вся эта информация ничем не подтверждена.
Глава Погранслужбы отметил, что Лукашенко "минимум" три раза за последние два года заявлял, что в Беларусь с территории Украины незаконно попадает оружие.
"Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави – главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимание", - сказал Дейнеко.
Он добавил, что охрана границы на белорусском участке усилена, но я угроз на данный момент там нет.
Ранее в МИД Украины отметили, что заявления Александра Лукашенко о перевозке оружия "террористами" через Украину не соответствуют действительности.
Напомним, в декабре 2020 года Лукашенко заявил о задержании якобы группы "террористов", которая везла тонны оружия через территорию Украины.