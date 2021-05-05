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У прикордонній службі спростували всі заяви Лукашенка про постачання зброї з України

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 09:44
У прикордонній службі спростували всі заяви Лукашенка про постачання зброї з України Фото: голова ДПСУ Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відреагував на заяви Олександра Лукашенка про постачання зброї, техніки, а також переправлення "бойовиків" з України. Вся ця інформація нічим не підтверджена.

Таке заяву Дейнеко зробив в інтерв'ю " РБК-Україна".

Глава прикордонної служби зазначив, що Лукашенко "мінімум" три рази за останні два роки заявляв, що в Білорусь з території України незаконно потрапляє зброя.

"У жодному з випадків ця інформація нічим не була підтверджена. Я офіційно звертався до свого візаві - головного прикордонного уповноваженого Республіки Білорусь, і ніяких пояснень або фактів мені наведено не було. Я вважаю, що взагалі на це не потрібно звертати увагу", - сказав Дайнеко.

Він додав, що охорона кордону на білоруській ділянці посилена, але я загроз на даний момент там немає.

Раніше в МЗС України зазначили, що заяви Олександра Лукашенка про перевезення зброї "терористами" через Україну не відповідають дійсності.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Лукашенко заявив про затримання нібито групи "терористів", яка везла тонни зброї через територію України.

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