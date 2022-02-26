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В погранслужбе объяснили, почему украинцев не пропускают в Польшу

Автор: Наталья Скороход

В течение последних дней в пунктах пропуска во Львовской области, а именно на границе с Польшей, участились случаи возврата транспортных средств, следующих в эту страну. В погранслужбе объяснили, почему так происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как отмечают пограничники, причина такой ситуации - отсутствие полиса страхования - "зеленой карты".

"Учитывая это, Государственная пограничная служба еще раз напоминает, что "зеленая карта" - это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле", - говорится в сообщении.

Напомним, что Укрализныця организовала рейсы для вывоза людей из городов, где продолжаются боевые действия. Людей вывозят несмотря на комендантский час.

Также сообщалось, что Укрализныця положила конец любым отношениям российской железной дорогой.

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