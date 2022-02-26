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У прикордонній службі пояснили, чому українців не пропускають до Польщі

Автор: Наталья Скороход

Протягом останніх днів у пунктах пропуску у Львівський області, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів, що прямують до цієї країни. У прикордонній службі пояснили, чому так відбувається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як зазначають прикордонники, причина такої ситуації - відсутність полісу страхування - "зеленої карти".

"Зважаючи на це, Державна прикордонна служба ще раз нагадує, що "зелена карта" - це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Укралізниця організувала рейси для вивезення людей з міст, де тривають бойові дії. Людей вивозять не зважаючи на комендантську годину.

Також повідомлялося, що Укралізниця поклала край будь-яким відносинам російською залізницею.

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