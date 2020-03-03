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В пограничных с Россией областях растет спрос на получение загранпаспорта Украины

Новости » Общество     03.03.2020 - 11:07
В пограничных с Россией областях растет спрос на получение загранпаспорта Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество запросов увеличилось в Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях

В Украине зафиксирован рост спроса на оформление загранпаспорта в областях, которые граничат с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы.

Сообщается, что в течении января-февраля 2020 года увеличилось количество заявок на получение загранпаспорта в Луганской (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%) и Сумской (на 11%) областях.

"Подразделения Миграционной службы в этих регионах готовы к увеличению спроса на соответствующую услугу. Кроме того, напоминаем, что оформить загранпаспорт можно в любом подразделении миграционной службы (независимо от места регистрации), а также в Центрах предоставления административных услуг, которые оформляют биометрические документы (в Донецкой области это 18 ЦПАУ, в Харьковской - 11, в Луганской - 9, в Сумской - 4, Черниговской - 2)", - отметили в миграционной службе.

Напомним, с 1 марта в Украине вступили изменения в правила пересечения границы с Российской Федерацией. Теперь, чтобы выехать с территории Украины в РФ необходим загранпаспорт.

Также сообщалось, что с 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.

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