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Пограничные войска Индии и Китая устроили массовую драку, ранения получили 13 военных

Новости » Происшествия     10.05.2020 - 15:43
Пограничные войска Индии и Китая устроили массовую драку, ранения получили 13 военных
Фото: индийские пограничники на границе с Китаем (flickr.com pravinsphotos)

По информации местных СМИ, в драке участвовало около 150 солдат

На индийско-китайской границе произошла массовая драка пограничных патрулей Индии и Китая, пострадали 13 военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Конфликт произошел в Сиккиме, северо-восточном индийском штате, граничащем с Китаем.

"Агрессивное поведение обеих сторон привело к легким травмам военнослужащих. Обе стороны разошлись после диалога и взаимодействия на местном уровне", - сообщили в Министерстве обороны Индии.

Местная индийская газета Hindustan Times со ссылкой на военный источник сообщила, что в результате инцидента ранения получили 4 индийских солдата и 7 китайских военнослужащих. По данным издания, конфликт между военными произошел в субботу, 9 мая. В драке участвовало около 150 солдат.

В Министерстве обороны уточнили, что инцидент произошел в районе Накула, при этом в ведомстве не сообщили подробностей причин начала конфликта.

Индия и Китай часто обвиняют друг друга во вторжениях на территории друг друга, при этом прямые столкновения случаются редко. Между двумя странами существует недоверие в связи с обострившимся пограничным спором, который вызвал короткую войну в 1962 году.

Напомним, несколько дней назад в южном индийском штате Андхра-Прадеш произошла утечка химического газа на заводе LG Polymers. В результате инцидента погибли по меньшей мере 6 человек.

Также сообщалось, что из-за карантина, введенного в Индии для борьбы с распространением коронавируса, работу потеряли более 122 млн человек.

Теги Новости Украины КитайИндия
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