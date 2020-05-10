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Прикордонні війська Індії та Китаю влаштували масову бійку, поранення отримали 13 військових

Новини » Надзвичайні події     10.05.2020 - 15:43
Прикордонні війська Індії та Китаю влаштували масову бійку, поранення отримали 13 військових
Фото: індійські прикордонники на кордоні з Китаєм (flickr.com pravinsphotos)

За інформацією місцевих ЗМІ, у бійці взяли участь близько 150 солдатів

На індійсько-китайському кордоні сталася масова бійка прикордонних патрулів Індії та Китаю, постраждали 13 військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Конфлікт стався в Шикімі, північно-східному індійському штаті, що межує з Китаєм.

"Агресивна поведінка обох сторін призвела до легких травм військовослужбовців. Обидві сторони розійшлися після діалогу та взаємодії на місцевому рівні", - повідомили в Міністерстві оборони Індії.

Місцева індійська газета Hindustan Times з посиланням на військове джерело повідомила, що в результаті інциденту поранення отримали 4 індійських солдати і 7 китайських військовослужбовців. За даними видання, конфлікт між військовими стався в суботу, 9 травня. У бійці брали участь близько 150 солдатів.

У Міністерстві оборони уточнили, що інцидент стався в районі Накула, при цьому у відомстві не повідомили подробиць причин початку конфлікту.

Індія і Китай часто звинувачують один одного у вторгненнях на території один одного, при цьому прямі сутички трапляються рідко. Між двома країнами існує недовіра у зв'язку з загостренням прикордонного спорк, який викликав коротку війну в 1962 році.

Нагадаємо, кілька днів тому в південному індійському штаті Андхра-Прадеш сталася витік хімічної газу на заводі LG Polymers. В результаті інциденту загинули щонайменше 6 осіб.

Також повідомлялося, що через карантин, який запровадили в Індії для боротьби з поширенням коронавірусу, роботу втратили понад 122 млн осіб.

Теги Новини України КитайІндія
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