Пограничники задерживают и изымают российское имущество, передавая на нужды ВСУ

Украинские пограничники (ГПСУ) в сотрудничестве с ГБР активно работают над тем, чтобы задерживать и изымать российское имущество при попытке пересечь границу.

О достижениях в течение последних суток рассказали в Telegram ГПСУ.

"Украинской армии передано: значительные партии продуктов питания, медпрепаратов и лекарственных средств, топлива, автозапчастей, более 20 грузовиков, более 65 тысяч пар обуви, патроны к стрелковому оружию, другое имущество и оборудование военного назначения, необходимое нашим военным", - говорится в сообщении.

В течение минувших суток было изъято:

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