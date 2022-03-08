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Пограничники задерживают и изымают российское имущество, передавая на нужды ВСУ

Автор: Светлана Мащенко

Украинские пограничники (ГПСУ) в сотрудничестве с ГБР активно работают над тем, чтобы задерживать и изымать российское имущество при попытке пересечь границу.

О достижениях в течение последних суток рассказали в Telegram ГПСУ.

В течение минувших суток было изъято:

  • остановлены 2 попытки незаконного перемещения товаров под видом гуманитарной помощи и ввоза коммерческих товаров на таможенную территорию Украины;
  • в пунктах пропуска западной границы обеспечено изъятие 24 грузовиков для нужд обороны государства (автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты, электронное оборудование);
  • на таможенном пункте "Доманово" обнаружено 13 грузовиков, которые подозревают в незаконной перевозке грузов в условиях военного положения;

"Украинской армии передано: значительные партии продуктов питания, медпрепаратов и лекарственных средств, топлива, автозапчастей, более 20 грузовиков, более 65 тысяч пар обуви, патроны к стрелковому оружию, другое имущество и оборудование военного назначения, необходимое нашим военным", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Купянске оккупанты уничтожили почту, есть трудности с получением пенсий.

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