Прикордонники затримують і вилучають російське майно, передаючи на потреби ЗСУ

Українські прикордонники (ДПСУ) у співпраці з ДБР активно працюють над тим, аби затримувати та вилучати російське майно при спробі перетнути кордон.

Про здобутки протягом останньої доби розповіли в Telegram ДПСУ.

"Українській армії передано: значні партії продуктів харчування, медпрепаратів та лікарських засобів, палива, автозапчастин, більш ніж 20 вантажівок, понад 65 тисяч пар взуття, набої до стрілецької зброї, інше майно та обладнання військового призначення, що необхідне нашим військовим", - говориться в повідомленні.

Раніше ми писали, що у Куп'янську окупанти знищили пошту, є труднощі з отриманням пенсій.

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