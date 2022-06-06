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Пограничники задержали жителя Славянска, который работал на "ДНР"

Фото: пограничники задержали жителя Славянска (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Донецкой области пограничники получили информацию, что житель Славянска сотрудничал с оккупационными войсками. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНС Украины.

Пограничники вместе с СБУ установили, что украинец передавал в вооруженные подразделения так называемой "ДНР" информацию о количестве, дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины.

Мужчина задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Напомним," гауляйтер " Чернобаевской ОТГ Юрий Турулев получил подозрение. Он является бывшим руководителем местной автостанции.

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