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Пограничники задержали шпионку РФ, пытавшуюся попасть в Украину под видом паломницы

Фото: ГПСУ задержала шпионку РФ (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники задержали россиянку, которая под видом паломницы Свято-Успенской Почаевской лавры пыталась попасть в Украину. Женщина отказалась предъявлять паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничники задержали россиянку, которая не хотела предоставлять свой паспорт на проверку. Зато предоставила вид на жительство в одной из стран ЕС", - рассказали в ведомстве.

При себе у женщины была карта паломника Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область), а в телефоне гражданки пограничники обнаружили переписку антиукраинского характера.

"Теперь "отмаливать грехи" за своих соотечественников ей придется в СБУ, куда ее передали", - добавили в ГПСУ.

Как сообщалось, в среду, 18 мая, контрабандист за рулем автомобиля наехал на пограничный наряд, в результате чего один из военнослужащих был травмирован.

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Государственная пограничная служба