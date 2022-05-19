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Прикордонники затримали шпигунку РФ, яка намагалася потрапити в Україну під виглядом паломниці

Фото: ДПСУ затримала шпигунку РФ (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники затримали росіянку, яка під виглядом паломниці Свято-Успенської Почаївської лаври намагалася потрапити до України. Жінка відмовилася пред'являти паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Прикордонники затримали росіянку, яка не хотіла надавати свій паспорт на перевірку. Натомість надала посвідку на проживання у одній з країн ЄС", - розповіли в відомстві.

При собі жінка мала картку паломника Свято-Успенської Почаївської лаври (Тернопільська область), а в телефоні громадянки прикордонники виявили листування антиукраїнського характеру.

"Тепер "відмолювати гріхи" за своїх співвітчизників їй доведеться в СБУ, куди її передали", - додали в ДПСУ.

Як повідомлялося, у середу, 18 травня, контрабандист за кермом автомобіля наїхав на прикордонний загін, внаслідок чого одного з військовослужбовців було травмовано.

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