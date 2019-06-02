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Пограничники задержали 74 нелегалов при пересечении Ла-Манша

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 05:28
Пограничники задержали 74 нелегалов при пересечении Ла-Манша
Иллюстративное фото (defense.gouv.fr)

Одной из семи лодок удалось достичь британского берега

Пограничные службы Великобритании и Франции задержали в субботу, 1 июня, 74 мигранта, которые пытались нелегально пересечь ночью пролив Ла-Манш в направлении Соединенного Королевства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Британии.

В министерстве рассказали, что мигранты переправлялись на восьми небольших лодках и одной из них удалось достичь британского берега и высадить людей на пляже возле кемпинга в городке Уинчелси в графстве Восточный Сассекс.

Две лодки задержали в открытом море французские пограничники, еще пять - британские.

"Количество мигрантов, пересекающих пролив ночью, вызывает глубокое беспокойство. Решившиеся на это опасное путешествие по одному из самых загруженных судоходных каналов в мире, подвергают свои жизни смертельной опасности", - заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

Он пообещал сделать все, что в его силах, чтобы остановить поток нарушителей британской морской границы.

Напомним, в декабре Великобритания и Франция договорились об усилении совместного патрулирования и расширении системы слежения в Ла-Манше, чтобы справиться с потоком нелегальных мигрантов.

 

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